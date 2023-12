Amour, gloire et beauté du 13 décembre 2023

Bill arrive chez Steffy et Finn et annonce que Sheila mérite une seconde chance et il la défendra. Il les menace de révéler que Taylor lui a tiré dessus il y a de nombreuses années s’ils dénoncent Sheila à la police. Aux Créations Forrester, Brooke raconte à Taylor que Ridge est venu chez Eric pour Noël.