Amour, gloire et beauté du 13 décembre 2023 - Premières minutes

Bill arrive chez Steffy et Finn et annonce que Sheila mérite une seconde chance et il la défendra. Il les menace de révéler que Taylor lui a tiré dessus il y a de nombreuses années s’ils dénoncent Sheila à la police. Aux Créations Forrester, Brooke raconte à Taylor que Ridge est venu chez Eric pour Noël.