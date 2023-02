Amour, gloire et beauté du 13 février 2023 - Premières minutes

Brooke essaie de joindre Ridge. Hope lui dit de ne pas abandonner. A la maison de la falaise, Ridge, Taylor, Steffy et Thomas se retrouvent. Taylor rappelle à tout le monde que cette situation est compliquée. Thomas et Steffy s’éclipsent et Ridge avoue à Taylor qu’il ne sait pas trop où il en est. A Il Giardino, Hope vient voir Deacon. Elle lui raconte que Ridge est parti et qu’il a passé la nuit avec Taylor.