Amour, gloire et beauté du 13 janvier 2023 - Premières minutes

Au chalet, Liam et Hope parlent de Brooke et Deacon. Brooke continue d’avoir des flash-back du Nouvel An alors qu’elle est avec Ridge. A Il Giardino, Deacon et Sheila discutent lorsque Hope arrive. Sheila s’éclipse, mais elle l’entend dire que Brooke a bu et que Deacon et Brooke se sont embrassés au Nouvel An.