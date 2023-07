Amour, gloire et beauté du 13 juillet 2023

Steffy continue de reprocher à Li de ne pas lui avoir dit qu’elle savait que Finn était en vie. Aux Créations Forrester, Ridge et Taylor sont heureux pour Steffy et finissent par reparler du baiser qu’ils ont échangé à Monaco. Hope et Liam sont avec Brooke pour prendre de ses nouvelles.