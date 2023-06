Amour, gloire et beauté du 13 juin 2023 - Premières minutes

Ridge et Brooke discutent de leur relation et il finit par lui avouer qu’il souhaite rentrer à la maison. Taylor et Thomas reçoivent la visite de Jack. Ce dernier n’a pas de nouvelles de Li. Finn commence à se rappeler de tout ce qui lui est arrivé. Lorsqu’il la questionne sur Steffy, Sheila lui confie qu’elle est en vacances loin d'ici.