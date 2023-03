Amour, gloire et beauté du 13 mars 2023 - Premières minutes

Steffy confronte Sheila dans l’allée située derrière Il Giardino. Elle lui explique qu’elle sait ce qu’elle a fait subir à Brooke. Brooke confie à Hope et Liam qu’elle a été voir Ridge. Elle reçoit un appel de Bridget qui lui apprend qu’elle est à Los Angeles. Aux Créations Forrester, Thomas et Taylor discutent de sa relation avec Ridge quand ce dernier arrive. Taylor pense que Ridge a besoin de se réfléchir un peu avant de prendre une décision. Elle estime également que Thomas et Steffy devraient arrêter de leur mettre la pression. Sheila finit par avouer que c’est bien elle qui a fait boire Brooke. Elle pense que Steffy devrait la remercier d’avoir inversé les bouteilles puisque Ridge a désormais quitté Brooke. Sheila essaie de convaincre Steffy de ne rien dire et finit par la menacer.