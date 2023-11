Amour, gloire et beauté du 13 novembre 2023 - Premières minutes

Chez Eric, tout le monde est réuni pour le mariage de Ridge et Taylor. Steffy s'attendait à ce que Taylor révèle ce qu'elle a appris à Ridge, mais elle ne le fait pas. Brooke, Katie et Donna racontent à Stephen et Lucy que Ridge a quitté Brooke pour Taylor.