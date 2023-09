Amour, gloire et beauté du 13 septembre 2023 - Premières minutes

Steffy et Finn sont avec Taylor et parlent de la situation avec Brooke. Cette dernière vient voir Douglas et Thomas quand elle aperçoit quelque chose qui la surprend. Elle mentionne à Thomas qu’elle n’a pas apprécié que Steffy réponde au téléphone à la place de son père.