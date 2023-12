Amour, gloire et beauté du 14 décembre 2023

Bill et Sheila menacent Steffy et Finn d’envoyer Taylor en prison s’ils dénoncent Sheila. Bill révèle qu’il se sentait seul et qu’il a trouvé du réconfort auprès de Sheila. Liam et Wyatt cherchent leur père et s'inquiètent pour lui.