Amour, gloire et beauté du 14 février 2023

A la maison de la falaise, Taylor et Ridge sont heureux de se retrouver. Au restaurant, Deacon regrette son comportement le soir du Nouvel An et en parle à Hope. Elle pense qu’il devrait aller voir Ridge pour lui en parler. Chez Carter, lui et Paris passent un moment ensemble, mais Carter semble encore avoir des regrets. A son cabinet, Taylor reçoit la visite de Brooke. Elle lui affirme qu’elle se battra pour Ridge.