Amour, gloire et beauté du 14 février 2024 - Premières minutes

Deacon et Sheila se remémorent ce qu’ils ont vécu. Elle décline son invitation pour l’inauguration du restaurant. Bill discute avec Liam et Wyatt de sa relation avec Sheila. Ils essaient de le résonner. Steffy et Taylor parlent également de Sheila. Thomas les rejoint car Taylor souhaite qu’il se réconcilie avec Steffy.