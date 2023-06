Amour, gloire et beauté du 14 juin 2023 - Premières minutes

Chez Brooke, Liam, Hope, Eric, Donna, Zende et Paris sont réunis. Eric apprend à tout le monde que Donna va revenir travailler chez Forrester. De son côté, Ridge annonce à Taylor qu'il a réemménagé avec Brooke. Taylor ne lui cache pas sa déception. Elle se retrouve plus tard avec Deacon pour parler de Brooke et de Ridge.