Amour, gloire et beauté du 15 février 2023 - Premières minutes

Au cabinet de Taylor, Brooke l’accuse d’avoir trahi sa proposition d’amitié. Taylor lui dit que Ridge a retiré son alliance, mais elle n’a jamais souhaité la fin de leur mariage. Aux Créations Forrester, Deacon essaie de convaincre Ridge de pardonner à Brooke et de ne pas retourner auprès de Taylor. Au chalet, Liam doute que l’idée de Hope d’envoyer Deacon parler à Ridge fonctionne. Taylor rentre à la maison de la falaise et raconte à Steffy que Brooke lui a rendu visite. Hope vient voir Ridge aux Créations Forrester. Elle plaide la cause de Brooke auprès de lui.