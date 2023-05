Amour, gloire et beauté du 15 mai 2023

Brooke et Taylor se disputent car Taylor et Ridge passent du temps ensemble. Ridge essaie d’expliquer à Brooke pourquoi Taylor et lui ont besoin de se voir. Brooke part et raconte tout à Deacon. Taylor dit à Ridge qu’elle sait qu’il l’aime toujours. Carter dit à Quinn qu’il veut être avec elle. Quinn lui avoue ses sentiments, mais elle lui dit qu’elle restera toujours mariée à Eric. Eric est au Club avec Donna. Cette dernière lui demande de quitter Quinn.