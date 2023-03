Amour, gloire et beauté du 15 mars 2023

Dans l’allée située derrière le restaurant, Steffy veut appeler les secours, mais Sheila ne la laisse pas faire et lui tire dessus. Aux Créations Forrester, Ridge, Taylor et Thomas discutent de Steffy. Sheila s’assure que Steffy est inconsciente et déguise son crime en agression qui a mal tourné. De retour à l’hôtel, elle efface toutes les traces. Dans l’allée, Deacon découvre Steffy et Finn.