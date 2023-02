Amour, gloire et beauté du 16 février 2023

Deacon essaie de dire à Brooke que Ridge ne la mérite pas et lui dit qu’elle devrait être avec lui. Mais Brooke pense que Ridge va revenir vers elle. A la maison de la falaise, Taylor confie à Steffy et Thomas qu’elle préfère prendre son temps avec leur père. Au bureau, Hope continue de plaider la cause de Brooke auprès de Ridge. Steffy ne cesse de mettre de la pression sur Ridge pour qu’il ne pardonne pas à Brooke. Thomas reçoit la visite de Sheila à la maison de la falaise. Elle lui affirme que c’est grâce à elle que Brooke et Ridge se sont séparés.