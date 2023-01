Amour, gloire et beauté du 16 janvier 2023

A Il Giardino, Sheila continue d’espionner la discussion de Hope et Deacon au sujet de Brooke. De son côté, Brooke discute avec Liam. Elle voudrait dire la vérité à Ridge et elle se demande ce que Douglas pourrait raconter. Hope revient au chalet et dit à Liam et Brooke que Deacon gardera le secret. A la maison de la falaise, Douglas affirme qu’il n’est pas supposé parler de sa grand-mère et du Père Noël au Nouvel An. Thomas arrive à lui faire avouer que le Père Noël était, en fait, Deacon.