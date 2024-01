Amour, gloire et beauté du 16 janvier 2024

Aux Créations Forrester, Thomas écoute la conversation de Hope et Steffy. Elles continuent de réfléchir à son potentiel retour dans l’entreprise. A Il Giardino, Finn va voir Sheila et lui dit que le seul endroit où il voudrait la revoir est en prison. Bill reçoit la visite de Katie. Elle lui confie qu’ils pourraient peut-être redevenir une famille s’il quittait Sheila. Aux Créations Forrester, Thomas raconte à Paris ce qu'il a entendu et il lui dit qu’il espère revenir travailler ici.