Amour, gloire et beauté du 16 juin 2023 - Premières minutes

Finn essaie de s'échapper lorsque Sheila arrive. Mike apparaît et Sheila lui demande de l'aide. Ridge appelle Baker et ce dernier passe les voir pour échanger au sujet de Sheila. Il leur apprend que l'un des gardes s'appelait Guthrie, ce qui évoque quelque chose à Brooke. Au restaurant, Deacon et Taylor apprennent à se connaître.