Amour, gloire et beauté du 16 mars 2023 - Premières minutes

Alertés par Deacon, les ambulanciers et la police arrivent. A l’hôpital, Steffy est prise en charge par Bridget. Sur les lieux du crime, Deacon demande au policier s’il peut prévenir Ridge. Il l’appelle et lui annonce l'hospitalisation de Steffy et la mort de Finn. A l’hôtel, Sheila reçoit la visite de Deacon et fait mine de ne rien savoir de ce qu’il lui annonce. Taylor, Ridge et Thomas retrouvent Bridget à l’hôpital, qui les informe de l'état de santé de Steffy.