Amour, gloire et beauté du 16 octobre 2023 - Premières minutes

Aux Créations Forrester, Steffy et Brooke discutent de Ridge et Taylor. Alors que Hope et Thomas travaillent, elle trouve un mannequin à son effigie dans le bureau. De son côté, Liam demande à Douglas de rentrer à la maison mais il préfère rester chez Eric.