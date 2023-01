Amour, gloire et beauté du 17 janvier 2023

A la maison de la falaise, Thomas et Douglas parlent de Brooke et Deacon. Steffy arrive et Thomas lui raconte ce que Douglas vient de lui révéler. Au restaurant, Sheila, qui sait maintenant ce qui s’est passé au Nouvel An, essaie de le faire dire à Deacon. Au bureau, Carter et Paris passent un moment ensemble. Grace les voit, mais elle ne se fait pas remarquer. Quand Paris part, elle entre et dit à Carter qu’elle ne veut que le meilleur pour sa fille, à savoir Zende, et pas lui.