Amour, gloire et beauté du 17 juillet 2023 - Premières minutes

Taylor raconte à Steffy que Ridge et elle se sont embrassés à Monaco. Finn les rejoint et Steffy lui confie ce qu’elle vient d’apprendre. Ridge et Brooke parlent de son voyage à Monaco. Elle va ensuite voir Hope et Liam chez eux pour parler de sa relation avec Ridge.