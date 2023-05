Amour, gloire et beauté du 17 mai 2023 - Premières minutes

Quinn appelle Eric car elle est inquiète pour sa santé. Brooke et Ridge repensent à leurs moments ensemble. Eric et Donna décident de ne plus se voir. Deacon arrive chez Brooke. Hope et Liam sont présents. Deacon affirme que Brooke n’est pas heureuse avec Ridge. Brooke arrive chez elle et demande à Deacon de ne plus venir. Chez Eric, Quinn l’attend et lui dit qu’il lui manque. Elle est reconnaissante qu’il ait accepté de lui donner une seconde chance.