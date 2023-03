Amour, gloire et beauté du 17 mars 2023

Steffy est dans le coma. Thomas, Ridge et Taylor sont auprès d’elle et attendent que Bridget leur donne des nouvelles. A l’hôtel, Sheila est désespérée par la nouvelle que Deacon lui a annoncée. Il essaie de la consoler. Elle réalise que Steffy est encore en vie. Deacon arrive au chalet pour annoncer la nouvelle à Hope, Liam et Brooke. Sheila arrive à l’hôpital et retrouve les Forrester.