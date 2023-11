Amour, gloire et beauté du 17 novembre 2023 - Premières minutes

Steffy et Taylor continuent de dire à Thomas que ce qu'il a fait est mal. Au chalet, Brooke raconte ce qu'elle a appris à Hope et Liam. Ils réalisent que Douglas va donc revenir chez eux. Plus tard, Brooke vient voir Taylor pour lui parler de Thomas et Ridge.