Amour, gloire et beauté du 17 octobre 2023 - Premières minutes

Aux Créations Forrester, Hope et Thomas travaillent quand Liam et Douglas arrivent. Ils l’autorisent à rester avec Thomas. De leur côté, Brooke et Katie parlent de Bill quand Katie avoue qu'elle fréquente quelqu'un. Pendant ce temps, Deacon et Sheila passent un moment ensemble.