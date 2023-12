Amour, gloire et beauté du 18 décembre 2023 - Premières minutes

Liam et Wyatt viennent voir Bill pour essayer de comprendre ce qu’il se passe. Steffy et Finn apprennent que Sheila a été arrêtée. Bill l'a dénoncée à la police. Aux Créations Forrester, Carter et Katie discutent de l’arrestation de Sheila.