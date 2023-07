Amour, gloire et beauté du 18 juillet 2023 - Premières minutes

Thomas vient voir Hope et Liam au chalet et il demande à Hope que Douglas emménage avec lui. Aux Créations Forrester, Brooke est au téléphone avec l’inspecteur Sanchez qui lui demande de réunir tout le monde car il doit leur parler. Eric, Taylor, Steffy et Finn la rejoignent.