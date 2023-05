Amour, gloire et beauté du 18 mai 2023

Aux Créations Forrester, Bill vient rendre visite à Ridge. Au chalet, Hope et Liam parlent de Brooke et Ridge. Bill pousse Ridge à rentrer chez lui avec Brooke. Brooke et Deacon se disputent car elle ne veut plus qu’il vienne chez elle. Ridge pense à Brooke quand elle l’appelle pour lui dire qu’elle a demandé à Deacon de ne plus venir.