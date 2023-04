Amour, gloire et beauté du 19 avril 2023

Taylor et Ridge aident Steffy à se remémorer les faits qui ont entraîné la mort de Finn. La jeune femme a de plus en plus de flash-back. Aux Créations Forrester, Carter et Paris sont en train de discuter lorsque Quinn les interrompt. Pendant ce temps, Eric va voir Donna au Club. Au restaurant, Sheila explique à Deacon sa frustration envers Steffy car elle ne la laisse pas voir Hayes.