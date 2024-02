Amour, gloire et beauté du 19 février 2024

Aux Créations Forrester, Steffy annonce à Hope qu’elle envisage d’arrêter de travailler pour Espoir pour l’avenir. Elle propose que Thomas redevienne le styliste de la ligne. A Il Giardino, Deacon et Liam discutent de Hope et Douglas. Thomas remercie Taylor de lui avoir permis de se réconcilier avec Steffy. Bill et Sheila passent un moment ensemble.