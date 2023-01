Amour, gloire et beauté du 19 janvier 2023 - Premières minutes

A la maison de la falaise, Thomas et Steffy parlent de Brooke et Deacon. Ridge rentre voir Brooke et lui avoue qu’il a été parler à Deacon. Zende, Katie et Paris se retrouvent au bureau et Katie s’éclipse pour les laisser discuter. Aux Création Forrester, Grace demande à Carter de mettre fin à sa relation avec Paris.