Amour, gloire et beauté du 19 juillet 2023 - Premières minutes

Aux Créations Forrester, Sanchez annonce la mort de Sheila à Li, Finn, Steffy, Eric, Brooke et Taylor. Thomas arrive et ils lui apprennent la nouvelle. A Il Giardino, Hope confie à son père que Thomas souhaite que Douglas vienne vivre avec lui. Brooke arrive et leur annonce la mort de Sheila. Li passe voir Bill pour le remercier et lui faire part du décès de Sheila.