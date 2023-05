Amour, gloire et beauté du 19 mai 2023

Le lieutenant Baker rend visite à Sheila en prison. Carter et Quinn sont au bureau et parlent de Paris. En prison, Li rend visite à Sheila pour lui dire qu’elle va payer pour ce qu’elle a fait à Finn. Zende regarde ses photos avec Paris quand la mère de la jeune femme entre. Cette dernière lui dit que sa fille devrait être avec lui. Paris entre et demande à sa mère d’arrêter. Carter retrouve Paris et l’embrasse. La mère de Paris les surprend.