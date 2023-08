Amour, gloire et beauté du 2 août 2023

Hope vient voir Deacon mais découvre Sheila déguisée. De leurs côtés, Brooke et Liam s’inquiètent pour Hope et espèrent que la séparation avec Douglas ne va pas durer trop longtemps. À il Giardino, Deacon et Paul travaillent lorsque Liam appelle...