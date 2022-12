Amour, gloire et beauté du 2 janvier 2023 - Premières minutes

Steffy et Thomas parlent de Brooke. Ridge s’excuse auprès de cette dernière de ne pas être plus présent pour elle en ce moment. De son côté, Sheila essaie d’interroger Deacon au sujet du Nouvel An, sans succès. Ridge arrive aux Créations Forrester et ses enfants lequestionnent au sujet de Brooke. Au restaurant, Sheila rumine son plan maléfique.