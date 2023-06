Amour, gloire et beauté du 2 juin 2023

Katie et Ridge, le témoin de Carter, échangent au sujet du mariage. Katie questionne Donna sur sa vie amoureuse, qui finit par avouer fréquenter quelqu'un. Paris part à la rencontre de Zende pour l’inviter à son mariage. Au club, Quinn et Bridget mangent ensemble et parlent d’Eric. Eric confie à Donna être déterminé à quitter Quinn pour elle.