Amour, gloire et beauté du 2 mars 2023 - Premières minutes

Aux Créations Forrester, Steffy observe Thomas qui est au téléphone avec Sheila. Une fois l'appel terminé, elle tente de le questionner, mais Thomas s'éclipse. Steffy décide alors de le suivre... De son côté, Brooke partage à Deacon son regret d’avoir laissé partir Ridge. Hope et Liam viennent ensuite voir Brooke. Pendant ce temps, Sheila reçoit la visite de Finn qui vient s’assurer que sa mère n’est pas en train de préparer un mauvais coup. Thomas et Sheila se retrouvent dans l’allée derrière le restaurant, et Sheila essaie de le convaincre de rester silencieux pour le bien de ses parents. Steffy arrive et les voit en train de discuter.