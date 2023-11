Amour, gloire et beauté du 2 novembre 2023 - Premières minutes

Aux Créations Forrester, Taylor et Ridge annoncent leurs fiançailles à Steffy. Eric, Donna, Thomas et Douglas arrivent et ils partagent également la nouvelle avec eux. Brooke confie à Katie que Thomas est venu la voir. Elle pense que l'annulation de son mariage est de sa faute.