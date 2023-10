Amour, gloire et beauté du 2 octobre 2023

A Aspen, alors que Brooke et Ridge s'expliquent, Othello les voit de loin. De son côté, Thomas révèle qu'il a imité la voix de Brooke en passant l’appel à la protection de l’enfance. Dans la maison d'Aspen, Taylor et Ridge se retrouvent et Steffy décide d’aller parler à Brooke. Pendant ce temps, Deacon et Sheila passent un moment ensemble à Los Angeles.