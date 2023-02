Amour, gloire et beauté du 20 février 2023 - Premières minutes

Aux Créations Forrester, Ridge et Taylor discutent. A l’hôtel, Sheila reçoit la visite de Thomas. Il a compris que Sheila a fait boire Brooke au Nouvel An. Elle lui dit de ne rien dire. Brooke reçoit Deacon. Ele ne comprend toujours pas ce qui s’est passé et pourquoi elle a bu lors de cette fameuse soirée. Aux Créations Forrester, Thomas vient voir Ridge et Taylor, qui étaient en train de passer un moment ensemble. Voir ses parents si heureux rend Thomas fou de joie. Au cabinet de Taylor, celle-ci reçoit la visite de Sheila, qui vient vérifier que Thomas n’a pas répété son secret.