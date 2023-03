Amour, gloire et beauté du 20 mars 2023

Steffy est toujours dans le coma. Taylor essaie de consoler Sheila. Au chalet, Deacon annonce à Hope, Brooke et Liam la mort de Finn. Il leur apprend également que Steffy est dans le coma. Li arrive à l’hôpital. Ridge et Thomas lui présentent leurs condoléances. Elle refuse que Sheila vienne voir le corps de Finn. Sheila se demande si Steffy va s’en sortir. Liam arrive à l’hôpital et demande aussi des nouvelles de Steffy.