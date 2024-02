Amour, gloire et beauté du 21 février 2024 - Premières minutes

Bill et Liam échangent au sujet de Sheila. Deacon et Sheila passent un bon moment ensemble. Ils se promettent de garder leur relation secrète. Aux Créations Forrester, Taylor et Steffy discutent de Thomas. Celui-ci demande à Hope si elle est prête à lui refaire confiance. Taylor et Steffy veulent savoir si Hope a pris une décision.