Amour, gloire et beauté du 21 juillet 2023

Aux Créations Forrester, Thomas demande à Ridge s'il peut emménager chez Eric avec Douglas. Eric arrive et accepte avec plaisir. Brooke et Hope continuent de s’inquiéter pour Douglas. Li et Bill discutent de leurs relations respectives avec Jack et Katie. Brooke vient voir Ridge et il lui avoue avoir embrassé Taylor.