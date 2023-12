Amour, gloire et beauté du 22 décembre 2023 - Premières minutes

Finn et Steffy se préparent pour le procès. Deacon rend visite à Sheila en prison et lui demande pourquoi elle est allée chez Bill. Aux Créations Forrester, Taylor et Brooke parlent de Sheila puis, elles se félicitent d'avoir oublié Ridge. Dans le bureau du juge, Bill met Steffy et Finn en garde une dernière fois avant que le procès débute.