Amour, gloire et beauté du 22 juin 2023 - Premières minutes

Brooke et Ridge discutent avec Hope et Liam de Sheila et Steffy. Brooke leur parle du garde nommé Guthrie et lorsque Baker arrive, ils finissent par comprendre qui est Mike. Finn demande à Mike de l'aider pendant que Sheila s'absente. A la prison, Mike retourne au travail, mais Brooke, Ridge et Baker l'attendent.