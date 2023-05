Amour, gloire et beauté du 22 mai 2023

Au bureau, Ridge et Quinn discutent de son travail puis d’elle et Eric. Chez Brooke, Katie raconte à Hope et Donna que Bill souhaite la reconquérir. Carter et Paris parlent de leur relation. Grace va voir Ridge et lui dit que Carter manipule Paris. Eric pense à Donna quand Quinn arrive. Katie et Hope demandent à Donna si elle a un homme dans sa vie. Donna évite la question. Ridge et Carter se disputent au sujet de sa relation avec Paris.