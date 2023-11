Amour, gloire et beauté du 22 novembre 2023 - Premières minutes

A l'hôpital, Finn et Steffy essaient de trouver une stratégie pour prouver que Sheila est encore en vie. Aux Créations Forrester, Brooke dit à Carter que Ridge est parti quelque temps pour réfléchir. Elle lui demande ce qu'il se passe entre Katie et lui. Katie vient récupérer des affaires pour Will et elle remarque que Bill porte à nouveau son pendentif épée.